FOTO:Robotska roka nas bo objela in nam ponudila užitke naslade

Je že tako, da Marko Mandić ob vsakokratnem srečanju daje sogovorniku občutek, da nikoli ni utrujen in izpet. Tako na odru kot zasebno. Hotel je, da se dobiva na istem mestu, terasi Cankarjevega doma, kjer je nekoč med najinim intervjujem že tvegal življenje. Za igro. Med pogovorom je bil igrivo ekscentričen, potem divje resen, vmes pa je, ko je bilo potrebno, mehko govoreč, volčje doskočil in zobe zaril globoko v meso.»Ne morem odmisliti, da sem igralec,« mi je odgovoril, ko sva razmišljala, kako nas vsakdanje uničuje in kako bi brez močne poklicne identitete dejansko lahko hitro postali žrtve svojih navad. Duha časa. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.