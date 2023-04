Roka v marmeladi in rekreativno plavanje po župi

Odpri galerijo

Laganje in zavajanje je od nekdaj sestavni del vojskovanja, Rusija je teren za vojno v Ukrajini pripravila z leta dolgo dobro premišljeno kampanjo, ki je slonela na lažnivih novicah in spodbujanju strahov, vse to pa je zapisano v ruskih priročnikih za hibridno vojskovanja. Foto Lee Smith Reuters