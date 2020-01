FOTO:Romantike v potapljanju že zdavnaj ni več

Časi, ko so potapljači dva tedna iz vode vlekli izgubljeno sidro ali uživali v raziskovanju potopljenih podmornic, so mimo. Danes iščejo svojo skorjo kruha v nehumanih podvodnih rudnikih zlata v filipinskih džunglah, zahodnoafriških rudnikih diamantov ali pri vzdrževalnih delih v ribogojnicah. Nekateri sodelujejo pri gradnji velikih pristanišč in obalnih objektih ali vzdrževanju naftnih platform in cevovodov. Obstaja celo potapljač, ki dela v – jogurtu.Tomaž Jereb med smehom hitro doda, da se v jogurtu prav gotovo ne bi potapljal, je pa sicer njegov službeni rezime izjemno širok. Rekorde v potapljanju na dah (pred leti je v ...