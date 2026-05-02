Romske žrtve so dokaz, da med vojno niso umirali le Srbi, Hrvati in Bošnjaki

Lejla Hadžimesić se zavzema za to, da bi revidirali seznam ubitih in da bi se romskim žrtvam poklonili tako v Srebrenici kot v drugih delih BiH.

Med žrtvami v Srebrenici je bilo tudi več Romov, vendar to ni zabeleženo, saj so podobno kot v drugih delih sveta tudi tu Romi prevzeli lokalna imena. Pravnica za človekove pravice Lejla Hadžimesić pripoveduje o tem, kaj je šlo narobe, da se je proces pomiritve in soočanja s preteklostjo v Bosni in Hercegovini pred leti ustavil in začel pot nazaj. Kot prelomno točko omenja govor Milorada Dodika o odcepitvi pred dobrimi petnajstimi leti. Takšno stanje vidi kot razlog, da se je (šele) tri desetletja po vojni odprl prostor za raziskovanje romskih žrtev, s čimer se ukvarja tudi sama. Med vojno je v Sarajevu izkusila pomanjkanje, vendar se je udeleževala kulturnih dogodkov, na primer koncerta Brucea Dickinsona. V intervjujih opisuje travmatične dogodke, ki jih je preživela, in razlaga, kako ...