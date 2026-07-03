Ronald Šega: Brez slovenske delavnosti in radovednosti ne bi postal astronavt

Vnuk slovenskih priseljencev v ZDA še vedno rad obišče Slovenijo.

Kako je videti Slovenija iz vesolja? Vnuk slovenskih priseljencev v ZDA Ronald Šega, ki je letel na odpravah Discovery in Atlantis, je domovino starih staršev fotografiral med drugim obiskom v vesolju. Še vedno rad obišče Slovenijo. V začetku junija se je udeležil prireditev slovenskega veleposlaništva v Washingtonu ob sodelovanju naše države z ZDA na področju znanosti, inovacij, kvantnega računalništva, umetne inteligence in vesolja. Veleposlanik Iztok Mirošič je poudaril pristop Slovenije k sporazumu Artemis, režiser Aljoša Živadinov Zupančič in ekipa zavoda Delak sta v washingtonskem Kennedyjevem centru predstavila gledališko instalacijo Osvajalec. Ronald Šega je prispeval svetovljanskost nekoga, ki se je iz clevelandskih začetkov povzpel najvišje, kamor se lahko povzpne človeštvo, in ...