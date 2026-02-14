Rusi so imperialna etnična skupina, ki ne pozna meja svoje ekspanzije

Šestdesetletni upokojeni učitelj zgodovine iz mesta Bila Cerkva v kijevski regiji že več let vsak dan na svetovnem spletu komunicira z Rusi in poskuša razbiti zgodovinske mite in stereotipe, ki jih ruska propaganda uporablja za upravičevanje svojih vojnih zločinov.

Njegova metoda je preprosta, a dosledna: z dokumentiranimi zgodovinskimi dejstvi izpodbija prepričanja, ki izhajajo iz državnega narativa Putinovega režima. Njegov videoblog Vox veritatis – latinsko za glas resnice – ima na youtubu več kot pol milijona naročnikov. »Ukrajinski učitelj poučuje zgodovino svojih okupatorjev« – tak je bil naslov članka v New York Timesu, posvečenega ukrajinskemu vlogerju Vitaliju Dribnici, ki si prizadeva širiti zgodovinsko védenje prek interneta.

Zanimalo me je, kakšen človek je, zato sem ga prosil, naj mi pove o svojem delu, svojem razumevanju zgodovine ter stereotipih in mitih ruske propagande, ki temeljijo na njej.