Rusija vsiljuje idejo: Če je pokvarjen Zelenski, je pokvarjena vsa Ukrajina

Julija Mendel, nekdanja sodelavka Volodimirja Zelenskega, je novo orožje ruskega propagandnega stroja.

Po več kot štirih letih ruske okupacije vzhoda Ukrajine je Vladimir Putin marsikoga presenetil, ker je v svojem govoru ukrajinskega predsednika označil kot »gospoda Zelenskega«. Pri tem je omenjal celo možnost konca vojne, kar se precej razlikuje od vsega, kar je govoril ves ta čas, ko je ukrajinsko vodstvo opisoval kot »tolpo neonacistov in odvisnikov od drog«. To nikakor ne pomeni, da je v nižje obrate prestavil ruski propagandni stroj. Tokrat ga na vso moč poganja Julija Mendel, nekdanja tiskovna predstavnica Volodimirja Zelenskega. To je počela med junijem 2019 in julijem 2021, torej še pred »posebno vojaško operacijo«. Putinov spravljiv ton je očitno le krinka. Ko je sedla v stol nasproti Tuckerju Carlsonu, še enemu medijskemu junaku ruskega aparata, je v lepo zapakiranem paketu ...