Zadnja leta na družbenih omrežjih spremljam posnetke svetlolasega, krhkega mladeniča, ki dokumentira napade na palestinske kmetovalce, njihove otroke, snema rušenje hiš po palestinskih vaseh. Kot da se z njegovimi posnetki nadaljuje groza filma, nagrajenega z oskarjem, Edina zemlja. Mučenje, pretepanje, okrvavljene staje poklanih ovac, izruvane oljke. Andrej Hržanovski je ruski Jud, rojen v Sankt Peterburgu, v družini uglednih filmskih ustvarjalcev. Na družbenih omrežjih je znan kot Andrey X. Tiktokovski novinar, ki že več kot tri leta dokumentira nasilje na okupiranem Zahodnem bregu, ima skoraj dva milijona sledilcev. Premika se po različnih krajih, tudi zaradi varnosti nima stalnega prebivališča. Oktobra letos je posnel napad na palestinske kmetovalce, ki so obirali oljke, aktiviste ...