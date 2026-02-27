Kdo je ženska, ki je šla samozavestno v boj s karteli in Trumpom

Mehiška predsednica po smrti El Mencha poudarja avtonomijo Mehike. V tako veliki državi ima oblast vedno odprtih več front.

Dolgo se ni zgodilo nič, nato pa se je v eni noči zgodilo – vse. Nemesio Oseguera Cervantes, znan tudi kot El Mencho, je bil najbolj iskani mamilarski šef na svetu. Vodil je kartel Jalisco Nova generacija (Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG), nihče mu ni mogel do živega, a na koncu so ga odstranili v bliskoviti akciji. Prejšnji petek, 20. februarja, so mu zadrgnili zanko okrog vratu. Takrat ga je v turistični koči v okolici mesta Tapalpa obiskala ena od ljubic, obveščevalci pa so sledili njenemu šoferju. V soboto je ljubica že odšla, toda prek dodatnih informacij je mehiška vojska dobila potrditev, da je El Mencho ostal v koči skupaj z varnostniki. Smrt El Mencha lahko povzroči še večji kaos z več manjšimi narkokarteli. V igri je veliko denarja. FOTO: Dea/ReutersZbrali so ekipo ...