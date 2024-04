Salame, nova ribniška suha roba

V nadaljevanju preberite:

Ribnica in z njo Slovenija v svetu gastronomije postajata znani po salamah Biosing. Tako izpopolnjene so, da jih primerjajo z najprestižnejšimi avtomobilskimi znamkami. Salame Biosing so se znašle v restavracijah, kot so Steirereck, Kadeau, Hiša Franko ... Nekoliko tehnično se sliši, a je po svoje pravilno, kajti David Lesar se jih je tudi lotil s preciznostjo inženirja. Na roko pa mu gre še to, da ima vse lastnosti dobrega krošnjarja, ribnčana.