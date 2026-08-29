Sama sem – vedno sem sama, ne glede na vse

Bila je najverjetneje največkrat fotografirana ženska svoje dobe. Londonska Nacionalna portretna galerija je zaznamovala stoto obletnico njenega rojstva z razstavo (na ogled do 6. septembra) redkih, nekaterih še ne videnih fotografij in portretov velikih fotografskih mojstrov in umetnikov, tudi z javnimi dogodki in razpravami. Ko se je prižgala kamera, ko se je vanjo usmeril fotografski objektiv, je njena koža zažarela, njene oči so se priprle in dobile poseben lesk, njena usta so se navlažila in razprla v poljub. Zgodilo se je nekaj nenavadnega, kar so prepoznali fotografi, režiserji in množice. Še vedno po vseh teh letih ne znamo razložiti, zakaj je podoba nekega dekleta imela takšno moč in zakaj jo ima še danes, sto let po rojstvu, tudi za tiste, ki niso nikoli videli niti enega ...