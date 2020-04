Sami na bregu reke

Tam nekje v tem letnem času se je 278 let pred našim štetjem na bregu reke Miluo pojavil moški v zgodnjih šestdesetih letih z razpuščenimi lasmi, zaskrbljenim obrazom in globoko zatopljen v svoje misli. »Svet je zapadel v zmedo, vendar imam jaz čisto vest!« je potarnal bližnjemu ribiču. »Vsi so pijani, samo jaz sem trezen. In zato so me pregnali.«Zrecitiral je dolgo pesem o skorumpiranih vladarjih države, ki jo je tako zelo ljubil, nato pa pograbil večji kamen in z njim v naročju skočil v reko. Ribič je v obupu klical prebivalce bližnjih vasi, naj prinesejo riž in ga mečejo ribam, da ne bi pojedle utopljenega trupla. In ...