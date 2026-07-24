Kolesarski kralj, a že en ovinek ali divjak lahko zrušita vse

Nobena zmaga na Touru ni lahka in samoumevna, a vendar je Tadej Pogačar tokrat malce drugačen. Še večkrat ga vidimo sproščeno nasmejanega in že od prvih etap je trdno v vodstvu. Če morda še obstaja kdo v Sloveniji, ki te dni prvič spremlja kolesarstvo, ima celo občutek, da je zmagovanje na Touru nekaj tako lahkotnega kot sprehod v parku. Toda hitro se lahko zaplete. Na kronometru ni manjkalo veliko in bi padel tudi slovenski kolesar. Prav tam, kjer je že prej odneslo iz ovinka Floriana Lipowitza. Ali kot je v pogovoru z Miho Hočevarjem za Delo povedal Andrej Hauptman, športni direktor in Tadejev prvi zaupnik pri UAE Team Emirates: »Vse je lahko v najlepšem redu do ovinka, ko gre vse narobe. Moramo biti zbrani do konca.« En zavoj, eno napačno zaviranje ali en nebrzdan navijač je dovolj, ...