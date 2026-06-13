Sarkozy, Gadafi in kupčija stoletja: ko predsedniška moč postane kriminal

Od suženjstva do Macrona: kako Francija beži pred resnico, reparacijami in odgovornostjo.

Konec letošnjega maja se je končala sodna obravnava v kazenskem procesu o pritožbi nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja na prvostopenjsko sodbo, s katero je bil obsojen na šest let zapora zaradi korupcije, sodelovanja v hudodelski združbi, zlorabe javnih sredstev in nezakonitega financiranja predsedniške volilne kampanje v letu 2007. Sodišče bo sodbo razglasilo 30. novembra letos. Po navedbah generalnega tožilstva, ki je v zadevi Sarkozy zahtevalo zvišanje kazni na sedem let zapora, je šlo za koruptivni dogovor, sklenjen na vrhu francoske države s tedanjim libijskim režimom Moamerja Gadafija. V zameno za gotovino naj bi Sarkozy, tedaj minister za notranje zadeve, po svojih tajnih posrednikih brez vednosti vlade in francoske diplomacije libijskemu diktatorju obljubil ...