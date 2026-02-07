Saša Mächtig: Z logiko prideš od A do B, z domišljijo pa vsepovsod

V času, ko poplave, požari in potresi vse pogosteje prekinjajo vsakdan, se Saša J. Mächtig, letošnji Prešernov nagrajenec za življenjsko delo, k svojim legendarnim kioskom K67 vrača z nadvse aktualnim vprašanjem.

V obsežnem pogovoru razlaga, zakaj tehnološki razvoj ni povozil ikoničnega izdelka ter kako vidi odgovornost države pri tretji generaciji K67. Obenem razgrinja lekcije svojega učitelja Edvarda Ravnikarja, kritično presoja propad slovenskih industrijskih blagovnih znamk in pretresa opažanja tako o svoji neposredni okolici kot o stanju sveta zdaj in v prihodnosti – kaj imata s tem Slavoj Žižek in Donald Trump?