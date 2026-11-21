V Višegradu, kjer stoji znameniti most na Drini, sta odraščala dva velika pisatelja: nobelovec Ivo Andrić in prav tako nagrajevani in mednarodno priznani Saša Stanišić, ki po spletu življenjskih okoliščin svojo strast do pripovedovanja in zgodb preliva v nemščino. Na 42. Slovenskem knjižnem sejmu bo osrednji gost Nemčije, države v fokusu. »Stanišić v nemški literarni krajini sodi med najneposrednejše glasove. Vrvi od literarnosti in igrivosti,« poudarja avtorica zadnjih treh prevodov njegovih knjig v slovenščino Urška P. Černe. Na njegov slog sta vplivali nemška in avstrijska literarna zgodovina, bralko in bralca pa pogovorno tika kot humorni Avstrijec Wolf Haas, iz katerega je diplomiral in ki je preveden tudi v slovenščino. Zelo rad sodeluje s svojimi prevajalci, in kot iz neposrednega ...