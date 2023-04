Sašo Vollmaier: Vse, kar počnem, počnem na nož

V nadaljevanju preberite:

Sašo Vollmaier je pianist, skladatelj, performer in pedagog. Že nekaj let živi razpet med različnimi konci sveta. Tudi pri nas je aktiven v različnih gledaliških skupinah in projektih. Med letoma 2009 in 2013 je igral z zasedbo Laibach, leto dni z zasedbo Melodrom, leta 2012 je sodeloval tudi z duom Silence. V zadnjih letih se glasbeno posveča solo projektom.

Kaj dobimo, ko v isti stavek položimo Györgya Ligetija, eno najbolj prepoznavnih skladateljskih imen evropskega povojnega modernizma in nasploh glasbe 20. stoletja, in Josepha Beuysa, nemškega avtorja umetniških akcij in instalacij? Svoje razumevanje amalgama Ligeti-Beuys bo z naslovom Kako razložiti Ligetija mrtvemu občinstvu v Cankarjevem domu predstavil na klavirskem recitalu.