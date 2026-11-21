Na referendumu bomo odločali o svežnju ukrepov z upravičenimi cilji: razbremeniti delo, spodbuditi podjetništvo, omogočiti daljšo delovno aktivnost, izboljšati dostopnost stanovanj in znižati življenjske stroške. Slovenija takšne spremembe potrebuje. Toda podpreti njihove cilje še ne pomeni podpreti prav vsako predlagano rešitev. Cilj je koristi čim bolj usmeriti k dejanskim nosilcem razvoja in tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo, hkrati pa že v zasnovi ukrepov čim bolj omejiti javnofinančne stroške, tveganja in možnosti zlorab. Ministrstvo za finance neposredni letni izpad prihodkov ocenjuje na 848 milijonov evrov, po upoštevanju pričakovanih gospodarskih učinkov pa na približno 647 milijonov. Fiskalni svet za leto 2027 ocenjuje neposredno poslabšanje salda na okoli 1,2 milijarde evrov; ...