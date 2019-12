Se svet spreminja na slabše?

Za začetek nekaj realnosti: če bi bila lepša, bi jo lahko opisala kot snežno pokrajino, po kateri se vije majhna steza, ki vodi do božiča. Pa ni. Ker je ravno konec desetletja oziroma dvajsetletja, premišljujem o tem, kaj vse se je v tem času zgodilo in kako bi to najlepše opisala. Spomnila sem se na zgodbo, o kateri sem nekoč že pisala. Torej.Pred leti sem bila na koncertu ameriške glasbenice in pesnice Laurie Anderson. Bil je deževen dan in v Križankah je pihal hladen veter. Nekje na sredini koncerta je Andersonova začela pripovedovati zgodbo. Govorila je o tem, kako je prvič srečala glasbenika Johna Cagea, skladatelja in ...