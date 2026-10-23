Sedemkrat več za vojsko kot za šole, potem pa se čudijo, zakaj protesti

V Franciji se je na ulice razlila množična jeza zapostavljenih dijakov, njihovih staršev in profesorjev. Zdaj ves svet na zaslonih gleda strašljive posledice vandalizma izjemno organiziranih in zakritih specialnih razbijalcev – casseurs, ki se z nasilniško taktiko vrinejo med mirne protestnike. Manj pa se vidi in sliši o nesorazmerno brutalnem nasilju policije zoper goloroke protestnike in o nesposobnosti povsem odtujene vlade, ker ne posluša utripa družbe, v katere korist bi morala delati. Bertold Brecht bi kot v Operi za tri groše provokativno vprašal, kaj je večji delikt: rop banke ali njena ustanovitev. Za Francijo je od nekdaj veljalo, da ima kvalitetno javno šolstvo, ki predstavlja temelj laične republike in demokratični meritokratski vzvod za napredovanje socialno šibkejših, saj ...