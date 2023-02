Šef obveščevalne službe, najemnice prostorov v Lesnini

V portretu tedna lahko preberete:

Sergej Nariškin je del notranjega kroga Vladimirja Putina. Oba sta bila rojena v nekdanjem Leningradu. Nariškin je dve leti mlajši od ruskega predsednika. Leta 2016 mu je Putin zaupal službo šefa obveščevalne službe, znane po kratici SVR. SVR se ukvarja z vohunstvom zunaj ruskih meja. Zaposlovala je obveščevalski par z argentinskima potnima listoma, ki je pred šestimi leti na Parmovi ulici v Ljubljani najel poslovne prostore in ustanovil dve podjetji. Gre za ambiciozno obveščevalno službo. Njene korenine segajo v čas neposredno po boljševiški revoluciji, opis del in nalog pa ni najbolj jasen. No, seveda, SVR je obveščevalna, torej vohunska organizacija. O tem ni dilem.