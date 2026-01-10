Seks je za Kitajce postal dražji. Kaj bo storila slovenska vlada?

Za milijone Kitajcev se novo leto ni začelo najbolje – seks je postal dražji. Država je ukinila skoraj trideset let staro oprostitev plačila davka na kondome in kontracepcijske tablete. Zanje odslej velja 13-odstotni davek na dodano vrednost, enak kot za večino potrošniških dobrin. Cilj ukrepa je jasen: povečati rodnost.

Skrb vzbujajoč demografski trend je značilen tudi za Evropo, Slovenija pri tem seveda ni izjema. Tudi slovenske politične stranke bi morale v svoje volilne programe, s katerimi bodo 22. marca poskušale prepričati volivce, resno vključiti demografsko vprašanje. Ukrepi bi morali iti vsaj v tri smeri: spodbujanje rodnosti, ustvarjanje privlačnega okolja za priseljevanje – zlasti izobraženih tujcev in Slovencev iz tujine – in celovita skrb za starejše.