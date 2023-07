Seks, raybanke in sendvič, ne pozabimo na nutrije

V nadljevanju preberite:

Zdaj že nekdanji voditelj norveške levičarske stranke Bjørnar Moxnes se je v zgodovino vpisal, ko je povsem transparentno in vpričo nadzornih kamer privatiziral, natančneje ukradel, par sončnih očal ray-ban iz trgovine na letališču v Oslu. Socialist svojega neumnega ravnanja ni znal pojasniti in tudi, če bi ga znal, bi bilo vseeno. Kraja ga je odnesla iz politike in tako je prav. V čast škandalu norveškega politika je spletni portal Politico pripravil jagodni izbor najbolj sramotnih razlogov, ki so evropske politike stali kariere. Seks, laži in ukradena sončna očala: 11 najbolj sramotnih odstopov iz politike je naslov članka v Politicu.

Seznam je naravnost očarljiv, podvigi segajo od smešnih, dolgočasnih do za politike povsem klišejskih.

Medtem ko slovenska javnost moralizira in se razburja nad pogostim pojavljanjem premierove partnerke v javnosti in kontekstih, ki so blizu politike, pozabljamo, da so ti za Roberta Goloba nedvomno škodljivi nastopi bolj problem Goloba kot Tine Gaber.