Sem članica majhne revolucionarne stranke. Imam tovariše

Jodi Dean je avtorica mnogih knjig, omeniti velja predvsem dela Žižkova politika, Demokracija in ostale neoliberalne fantazije, Komunistično obzorje, Množice in partija. Politične vede predava na Hobart and William Smith Colleges v zvezni državi New York.Prepričana je, da lahko le organizirana levica reši planet pred segrevanjem in delavce pred izkoriščanjem. V ZDA, kjer je desetletja vladala antikomunistična propaganda, danes pa vlada desničarski milijonar, je pozivanje k vrnitvi k Marxu in Leninu oziroma tovarištvu izjemno radikalno početje. Svoja stališča zagovarja ostro, skoraj agresivno. Ko pa spregovori o svoji stranki ...