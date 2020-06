Senca Trianona

Ena sama beseda predstavlja za madžarsko nacijo največjo tragedijo njihove zgodovine – Trianon. Mineva sto let od podpisa mirovne pogodbe v palači v Versaillesu, po koncu prve svetovne vojne, 4. junija 1920, so jo sklenile antantne sile in njihove zaveznice na eni strani in Madžarska kot del nekdanje avstro-ogrske monarhije na drugi. Zemljevid srednje Evrope se je zarisal na novo: Madžarska je izgubila dve tretjini državnega ozemlja in več kot polovico svojega prebivalstva. Nikoli ni prebolela. In zato še vedno maha z zemljevidom velike Madžarske, objokuje svojo izgubo. Travma Trianona je stoletje kasneje še vedno živa. ...