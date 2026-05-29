Serija Vlada 2026, prva sezona

Seznam članov prihajajočega ministrskega kabineta pove, da bomo dobili vlado z visoko operativno kapaciteto.

Vsebina predzadnjega nadaljevanja serije o izgradnji nove oblasti je znana. Nobenega dvoma ni, da bodo vlado sestavljali kadri, ki jih je v četrtek zvečer objavila centrala vladajoče stranke. Za dosedanje epizode serije Vlada 2026 so značilni nepričakovani preobrati, novi liki, ki se pojavljajo v seriji, so izraziti. Bolj ko so čudaški, bolje je, je eno od režiserjevih vodil. Novi čudaški liki so namreč zagotovilo, da bo serija večplastna. Za nekatere epizodne vloge je jasno, da se je minutaža že iztekla. Pričakovanja so bila večja. V surovi politični igri so tudi kadri zgolj surovina, potrošni material. Igralka s kratko epizodno vlogo je že uporabila referenco iz filma o boksarju Rockyju Balboi: »Gre za to, koliko udarcev lahko preneseš in greš še naprej, koliko lahko zdržiš in greš ...