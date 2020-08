Šibko zavezništvo »svobodnega sveta«

Poletna turneja ameriškega državnega sekretarja Mika Pompea, ki po svetu prenaša Trumpovo doktrino, ni bila počitniška. Spremljala ga je soproga, kar je dajalo vtis, da ne gre samo za posel, in obiskal je nekaj najbolj slikovitih mest nekdanjega habsburškega imperija, toda srečanja so imela precizen cilj: rekrutiranje zaveznikov za ameriško vojno proti Kitajski in prepričevanje, da je azijska sila eksistencialna grožnja »svobodnemu svetu«. Na Bledu je Pompeo dobil, po kar je prišel – podpis izjave o »varnosti omrežij 5G« oziroma protikitajskega zavezništva. Slovenija je spet del »koalicije voljnih«.Odpotoval je na tisti ...