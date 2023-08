Signal nam dajte, da se lahko povežemo in organiziramo

V nadaljevanju preberite:

Ko je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen 9. avgusta priletela do Črne na Koroškem, jo je pričakala suverena, pokončna, odločna, pogumna županja. Romana Lesjak. In ko je s šefinjo najvišjega evropskega oblastnega organa, obuta v visoke gumijaste škornje, hodila po blatnih ulicah, pred imenitno gostjo ni kazala nobenih znakov inferiornosti. Na enem od delovišč je bruseljski obiskovalki predstavila olimpijsko zmagovalko Tino Maze. Na drugem olimpijko iz Salt Lake Cityja in Nagana Natašo Lačen. Če bi šli po kraju, ki šteje dobrih 2000 duš, še malo naokrog, bi najbrž naleteli na še kakšnega udeleženca olimpijskih iger. Ali koga drugega, ki se lahko pohvali z imenitnim dosežkom. S ♥ za Črno, ji je pisalo na majici, črne barve, seveda. Ko je v nedeljo, po katastrofalni ujmi, hodila po kraju, je bil napis na njeni majici nekoliko drugačen: I ♥ Črna. Gostjo iz Bruslja je pričakala v majici s slovenskim napisom. Visokorasli komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje je bil ob županji kraja, ki leži 575 metrov nad morjem, a je bil hkrati v velikem delu pod gladino reke Meže, majhen, komaj opazen.