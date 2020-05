Signali od spodaj

Član najožjega partijskega vodstva takratne ČSSR se je šefu sovjetske države – brez vednosti Aleksandra Dubčka (v našem primeru brez vednosti koalicijskih strank) – pritožil nad obupnim stanjem v domovini. Bilo je leta 1968, v času praške pomladi. Kremlju je sporočil, da je partijsko vodstvo doma nekako izgubilo kompas. Partija da je storila ogromno napak, piše Bilak. Tisk, radio in televizija so v rokah desnih sil, ki močno vplivajo na javno mnenje, razpihujejo nacionalizem in širijo protisovjetsko psihozo. Partijsko vodstvo je paralizirano in ni več kos tem silam. Češkoslovaški zato grozi kontrarevolucija, je tožil ...