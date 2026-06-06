Simetrala spomina

V celotni zgodovini je simetrija v arhitekturi pomenila najbolj cenjen kompozicijski princip.

Simetrija pomeni vir lepote in nezavednega miru, ki nas preveva ob pogledu nanjo. Arhitekturni modernizem in postpostmodernizem, ki ga živimo danes, ji praviloma ni najbolj naklonjen. Veliko bolj je cenjena suprematistična kompozicijska logika asimetrij in neravnotežij, dinamični kontrapunkt, ki ga prepoznavamo kot naprednejši princip, nekaj, kar bolje ujame duha časa. Večinoma upravičeno. Časa se ne da vrteti nazaj, a dejstvo ostaja, da je prav simetrična, historična arhitektura tista, ki tudi nepodkovanega opazovalca najlažje prevzame. Nekaj magnetno privlačnega je na njej. Določa jo srednica, simetrala zrcaljenja, črta, ki v ponovitvi razbremenjuje napetosti. Toliko o arhitekturi. Spomin je izmuzljiva zadeva. Najbolj preseneča, kako osebno pogojen je, saj se le redko zgodi, da bi se ...