Šiptarji sredi Ljubljane tepejo Srbe! To mi delaj!

Nekdanji župan Tržiča Pavle Rupar si ne zasluži niti sekunde moje pozornosti od tedaj, ko mi je pred leti, ko je po seriji lastnih neumnosti izgubljal županski mandat, javno grozil, da me bo »po gobcu užgal«, ter se, ko sem ga po telefonu vprašal, kje se lahko dobiva, osladno sprenevedal in hitel lagati, da tega nikoli ni rekel. Pa vendar bom klenega možakarja tokrat uporabil, upam, da končno za kaj koristnega.

Besede v naslovu tega besedila je namreč Rupar zapisal na družbenem omrežju x ob fotografiji televizijskega zaslona, na katerem je videti nogometno zelenico v Stožicah, na kateri sta minulo soboto igrali kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo reprezentanci Slovenije in Kosova. Na fotografiji se vidi, da je pretekla že sekunda več kot 55 minut tekme in da ekipa s kratico KOS vodi ena proti nič proti ekipi s kratico SVN. Da Srbov ni bilo niti blizu, je celo on kot nogometni analfabet gotovo vedel, pa tudi če ni, so mu to hitro povedali. Kaj tržiški povratnik sploh počne v imenitni družbi navijaških tolp z Balkana?