FOTO:Širjenje socialnih in gospodarskih pravic je odličen motor za ustvarjanje bogastva

Profesor Vernon Smith, star je 93 let, je leta 2002 skupaj z Danielom Kahnemanom prejel Nobelovo nagrado za eksperimentalno in vedenjsko ekonomijo. Seznam najuglednejših univerz, s katerimi je sodeloval, je dolg. Še pomni odjeke velike depresije iz tridesetih let minulega stoletja, ko je banka v rodnem Kansasu zasegla kmetijo njegovih staršev. Med veliko depresijo in sedanjo pandemijo je postavil temelje eksperimentalne ekonomije ter, če poenostavimo, z analizo razlik med hišami in hamburgerji – trajnimi in potrošnimi dobrinami – razložil vse, od posameznih gospodarskih politik do zadnje finančne krize. Pri tej se je pridružil ...