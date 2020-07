FOTO:Sizifova bitka za ohranitev zgodovinskega spomina

Samir Mehić »Bowie« je bil eden najbolj prepoznavnih obrazov Srebrenice – v letih pred razpadom Jugoslavije in v letih strahovite vojne, ki so sledila. Leta 1967 rojeni glasbeni samouk, kitarist, je s prijatelji sestavil rokersko skupino Inat, ki je zrasla na krilih jugoslovanskega novega vala, v Srebrenici pa na koncertih, za katere so včasih prodali tudi po 700 vstopnic, igrala tuje in domače uspešnice ter nekaj svojih komadov. Samirjevi prijatelji se spominjajo, da je iz njegove hiše vedno odmevala glasba. Če glasbe ni bilo slišati, ga ni bilo doma. Medtem ko se je srbski obroč okoli »varovanega« območja Srebrenice, ...