Skoraj nihče ne razume ruske demografije, a vsi govorijo o njej

Ruska državna statistična agencija Rosstat je spomladi letos prenehala objavljati mesečne podatke o rojstvih, smrtih in migracijah. Še prej so prenehali objavljati regionalne razčlenitve rojstev in smrti. O tem, kaj to pomeni za preučevanje ruske realnosti, je spregovoril demograf Aleksej Rakša.

Od marca naprej praktično ni več javno dostopnih demografskih podatkov o Rusiji. Mnogi so prepričani, da zato, ker želi oblast prekriti resnične številke o mrtvih ruskih vojakih v Ukrajini. Pri Rosstatu so se sprva izgovarjali, da so podatke umaknili zaradi tehničnih težav in sprememb v postopkih, toda kmalu se niti izgovarjali niso več. Vse skupaj spominja na sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je enako ravnala oblast Sovjetske zveze, leta 2020 pa tudi Belorusija.