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    Skrb na skrb pogača, skrb na skrb palača

    Čemu obdelovati zemljo, ko pa je tam zunaj svet, velik in trpeč, nenehno? Čemu, za vraga, pridelovati ­čičeriko?
    Giovanna in Stefano sta skrbnika, sem razumela, a ne gre le za to, da si želita skrbeti za zemljo, za svojo posest, svojo družino, temveč prek svojega dela vzpostavljata tudi skrb kot poglavitno vrednoto – jo vzpostavljata in branita. FOTO: arhiv kmečkega turizma Pacina
    Galerija
    Giovanna in Stefano sta skrbnika, sem razumela, a ne gre le za to, da si želita skrbeti za zemljo, za svojo posest, svojo družino, temveč prek svojega dela vzpostavljata tudi skrb kot poglavitno vrednoto – jo vzpostavljata in branita. FOTO: arhiv kmečkega turizma Pacina
    Pia Prezelj
    27. 6. 2026 | 06:00
    8:22
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    Dan je bil soparen, težek. Vozila sva se po vijugastih cestah, ki prepredajo tako imenovana pljuča Italije, zelena, bujna in, prisegla bi, neskončna. V Umbrijo sva prispela iz suhega Salenta, kjer poleti v tiraniji sonca vladata rumena in bela, takšna, od katere moraš umakniti pogled, kajti bleščeča je, slepeča. Spomin na to belino je umbrijske zelene – tu so barve mastne, je rekel mož – delal še bolj žive, sveže, skorajda pulzirajoče.

    V tem utripanju življenja sva se v jutranjih urah vozila proti gričem Montefalca, kjer naju je pričakoval Marco, eden od številnih kmetov, ki sva se jih namenila obiskati med potovanjem. Želela sva razumeti, vsaj nekoliko, nekoliko bolje, kaj vzpostavitev in vodenje majhne, ekološke, karseda samozadostne kmetije zahteva od človeka, kaj ti da in kaj ti vzame, in želela sva spoznati, zakaj je to tako dragoceno.

    Marco nama je segel v roko. Njegov stisk je bil močen, čudno močen za nekoga, ki je v nesreči pred leti izgubil nekaj prstov, in po začetnih vljudnostih nama je v italijanščini, pomešani z angleščino, pri kateri si je pomagal s prevajalnikom na telefonu – pomagal tako, da je vanj govoril povedi, ki sva jih razumela le napol, aplikacija pa mu je vračala povedi, ki sva jih prav tako razumela le napol –, pojasnil, da je nekdaj delal v gradbeni firmi, delal dosti in dosti služil, nato pa je prišla pandemija covida in je spoznal, da si ne želi takšnega življenja.

    V hrepenenju po drugačnem je v Montefalcu sprva kupil nekaj zemlje in nanjo postavil konja, ki bi ju s hčero lahko jahala, nato pa, da bi ju lahko jahala dlje, kupil še več zemlje – in še in še. Sčasoma mu je postalo jasno, da ga zemlja vleče k sebi, in odločil se je postati kmet; brez predznanja, brez izkušenj, brez nekoga, ki bi pomagal. Kot pravi, je njegova kmetija »zrasla iz načina življenja naših starih staršev, ki so obdelovali te kraje ter redili prašiče in ovce«. Danes Marco redi ovce – 120 ovc pasme lacaune je zrlo v nas, ko smo stopili proti hlevu, vonj stelje in glasno bekanje –, prašiče, gosi in kokoši, sobiva pa še s tremi konji, tremi psi in manjšim oslom.

    Kot pove, krmo za živali v celoti pridela na kmetiji, namesto kemičnih gnojil pa uporablja »hlevski gnoj, ki ga kokoši pridno zagrebejo v tla, kar jih ohranja rodovitna in zračna, poleg tega spodbuja rast vseh vrst travniških rastlin«, prašiči pa se večji del leta prehranjujejo s plodovi, ki popadajo na tla gozda, v katerem bivajo, vse od češenj in želodov do kostanjev, koreninic in trav. In res: ko se sprehodimo do ograje, ki razmejuje travnik in gozd, se pred nami razpre pogled na črne elipse, ki spretno stopicajo čez kamenje in veje, z njimi pa se levo in desno premika tudi svetel pas, ki objema njihove sprednje noge in pleča.

    Gre namreč za pasmo cinta senese – cinta kajpak pomeni pas –, avtohtono italijansko pasmo, katere korenine segajo v Toskano, natančneje v okolico Siene in vsaj v 14. stoletje, saj se tedaj pojavijo na freskah in slikah. Ker si pasma večino hrane najde sama, se mora nenehno gibati, to pa kliče po širnem gozdu, pa tudi po potrpežljivi, počasni in zahtevni vzreji; in ker so slednje v veliki meri izpodrinile hitreje rastoče, manj zahtevne, visokoproduktivne pasme, je cinta senese v drugi polovici 20. stoletja skorajda izumrla. V osemdesetih letih jih je naokoli stopicljalo le še nekaj ducat, je rekel Marco, ki se je prav zato odločil, da jih bo sprejel na kmetijo.

    Njegova želja po ohranjanju in širitvi vrste, pa tudi ohranjanju kmetovalske tradicije, zakoreninjene v poglobljenem razumevanju naravnega ravnovesja – »na naši kmetiji delo narekujejo ritmi narave«, nama pravi, »vodita nas preprostost in znanje, ki smo ga podedovali od starih staršev, pri delu pa posegamo po manjših kmetijskih strojih, ki čim manj obremenjujejo tla in pomagajo ohranjati njihovo naravno rodovitnost« –, se je zrcalila v številnih ekoloških in biodinamičnih kmetih, ki sva jih srečala na poti, od družine Leobilla, ki med Jadranskim morjem in griči nad apulijskim rezervatom Torre Guaceto že tri desetletja prideluje oljčno olje, od nedavnega pa še paradižnik, jajčevce, artičoke in kapre, do družine Tiezzi-Borsa, ki na gričih ene od vasi nedaleč od Siene prideluje vino, ki mu ni para.

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    Biti v telesu drugega in hkrati v svojem

    Posest, na kateri je v 10. stoletju domoval samostan, sta v devetdesetih letih prevzela Giovanna in Stefano, ki sta poprej monokulturno pridelavo preobrazila v živahen preplet trte, stročnic, žit in gozda (trta zavzema le deset od okoli 65 hektarov zemljišča), ki zagotavlja ne le biotsko raznovrstnost, temveč tudi odpornost na okoljske izzive sedanjosti in prihodnosti.

    Toda družini Leobilla in Tiezzi-Borsa druži še nekaj: prvi radi poudarjajo, da niso zgolj proizvajalci olja in zelenjave, temveč so tudi skrbniki družinske dediščine, ki se prenaša iz roda v rod, Giovanna in Stefano pa samih sebe prav tako ne vidita kot lastnika, temveč tudi kot začasna skrbnika kraja, ki bo prešel – in že prehaja, kajti na kmetiji danes živita in delata tudi njuna hči in sin z družinama – v roke prihodnjih generacij.

    Ko sem v dneh po najini vrnitvi premišljevala o Marcu, o družini Leobilla, o Giovanni in Stefanu, o prašičih, ovcah in vinskih kleteh, se je v meni oblikovalo preprosto vprašanje: čemu? Čemu v svetu, v katerem se krušijo in razpadajo vsi tisti sistemi, ki smo jih imeli za večne, vse tiste na videz nezlomljive vrednote, v svetu, v katerem staro zamira, novo pa se še ni rodilo, stremeti k ohranjanju prašičje pasme, k ohranjanju in obnavljanju biotske raznovrstnosti, k pridelavi vina, čičerike, pecorina?

    Čemu obdelovati zemljo, ko pa je tam zunaj svet, velik in trpeč, nenehno, ko so tam zunaj vojne in poplave in shodi, ko je tam zunaj izguba že priborjenih pravic? Čemu, za vraga, pridelovati ­čičeriko?

    Dlje ko sem premišljevala, jasneje se je v meni izrisovala beseda skrb. Giovanna in Stefano sta skrbnika, sem razumela, a ne gre le za to, da si želita skrbeti za zemljo, za svojo posest, svojo družino, temveč prek svojega dela vzpostavljata tudi skrb kot poglavitno vrednoto – jo vzpostavljata in branita. Kajti današnji čas je čas brezskrbnosti, oropan in izžet skrbi, kot so to v knjigi Manifest skrbi: politika soodvisnosti (The Care Manifesto: The Politics of Interdependence) leta 2020 zapisali Andreas Chatzidakis, Jamie Hakim, Jo Littler, Catherine Rottenberg in Lynne Segal.

    Kot poudarjajo avtorji, se je tako imenovana kriza skrbi »v zadnjih štiridesetih letih še posebej zaostrila, saj so vlade sprejele neoliberalni kapitalizem, v katerem je ustvarjanje dobička skoraj vsesplošno organizacijsko načelo družbenega življenja«, ob tem pa se sprašujejo, kaj bi se zgodilo, če bi v središče družbenega življenja namesto dobička in iluzije avtonomnosti posameznika postavili skrb – skrb za –, s tem pa tudi zavedanje, da smo, kot vse v naravi, soodvisni.

    Skrb tako iz vrednote preraste ne le v politično vprašanje, temveč tudi v organizacijski princip družbe, naših prepletenih skupnosti; vse tisto, kar počnejo kmetje, ki sva jih srečala na poti, iz kmetovanja preraste v vajo v skrbi, v nenehno vežbanje skrbi: tistega, česar imamo danes precej manj od kapitala in kar bomo potrebovali precej bolj.

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