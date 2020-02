FOTO:Škrge bi nam prišle zelo prav

Čeprav so muzikal Ples na vodi (Bathing Beauty), v katerem je blestela ameriška plavalka Esther Williams, posneli že leta 1944, je med nostalgiki še vedno priljubljen, saj je hollywoodska sirena (prihodnje leto bi dopolnila sto let) z Redom Skeltonom očarala gledalce vseh starosti. Čudovitemu prepletu glasbe, vodne scenografije in romantične zgodbe je postavila piko na i prav ta lepotica, takrat stara triindvajset let, ki ji je mojstrsko obvladanje plavalnih tehnik pri snemanju podvodnih posnetkov prišlo še kako prav. Bila je prva zvezdnica, ki je navdušila filmske režiserje, ...