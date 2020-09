Skrivnostna moč, ki ji noben filozof ne pride do dna

... Nekaj magičnega. Ko ustvarjaš glasbo, nastopi trenutek, ko se zgodi nekaj ... Ko nekaj pride vate in takrat veš, da mora ven. Nekaj, česar ne moreš nadzorovati.Federico García Lorca, najvidnejši predstavnik španske avantgarde, je o tej skrivnostni sili napisal esej, predavanje z naslovom Duende: igra in teorija, ki velja za eno najpomembnejših besedil 20. stoletja o umetnosti. Pesnikovo predavanje je namreč ravnokar izšlo v drobni lični temnozeleni knjižici, v prevodu Andreje Udovč, ki je tudi urednica založbe Sanje, in s spremno besedo raziskovalke flamenka in plesne pedagoginje in koreografinje Ane Pandur.Izid te ...