Skupna značilnost vseh slabih staršev je, da verjamejo, da so dobri

Malokateri avtor se lahko pri nas pohvali z zvestejšo publiko ter zajetnejšim in večkrat ponatisnjenim opusom kot argentinski psihiater, psihoterapevt in pisec Jorge Bucay. Slovenski bralni krogi so ga najprej spoznali s Ti povem zgodbo?, od takrat pa je v slovenščini izšlo še več kot ducat njegovih del.

Med njimi je tudi knjiga, ki sta jo napisala s sinom, prav tako psihiatrom in psihoterapevtom Demiánom Bucayjem O starših in otrocih: Kako ohranjati in poglabljati temeljne vezi. Skupni projekt, v katerem osvetljujeta intimne, intenzivne in mestoma konfliktne odnose med starši in otroki, bo tudi izhodišče njunega četrtkovega predavanja v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Pred Jorgejevim tretjim in Demiánovim prvim obiskom Slovenije sta si priznana avtorja in terapevta v Buenos Airesu na daljavo vzela čas za Sobotno prilogo.