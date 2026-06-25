Slavenka Drakulić – Besede niso zgolj pomen. So tudi rana, glas in dih

Slavenka Drakulić je bila ena redkih vzhodnoevropskih pisateljic, ki ji je uspelo iz novinarske forme ustvariti literarno metodo. Njeni najboljši teksti niso bili niti reportaže niti romani v klasičnem smislu, ampak nekaj vmesnega: anatomije političnega življenja, napisane skozi intimno izkušnjo posameznika.

Ko si bral njeno prozo, se je sprva zdela nenevarna. Ob prvem branju preprosta, skoraj transparentna. Kratki stavki, argumenti jasni, metafore redke. Toda za to navidezno lahkotnostjo je vedno bila izjemna disciplina. Slavenka Drakulić je pripadala tradiciji pisateljev, ki ne verjamejo v slog kot ornament, ampak kot obliko moralne natančnosti. To se zgodi tistim redkim piscem in piskam, katerih pisanje nikoli ne tekmuje z lastno temo.

Ne želijo očarati. Želijo razumeti.

Malo ji je šlo na živce, da so njeno delo pogosto primerjali s Susan Sontag, in ne samo njej, ker sta si bili dejansko precej različni. Susan Sontag je mislila skozi abstrakcije in ideje; Slavenka Drakulić skozi predmete, telesa in vsakdanje geste. Kjer Susan Sontag analizira fotografijo vojne, Slavenka Drakulić opiše hladilnik v praznem stanovanju po bombardiranju. Kjer Susan Sontag raziskuje metafore bolezni, Slavenka Drakulić pripoveduje o življenju po transplantaciji ledvice. Prva je gradila teorijo, druga je tolmačila nje posledice.

FOTO: Blaž Samec

Njena politična drža je bila oblikovana v poznih letih jugoslovanskega socializma. Niso se vsi strinjali s tem, kako je pripovedovala svetu o življenju na naših prostorih. Spomnim se žarkih telefonskih debat, ki sta jih imeli z mojo mamo. Seveda, da smo imeli kavo in najlonske nogavice, kaj pa govoriš ..., sem slišala mamo v zagrebškem dialektu govoriti v slušalko, neke nedelje zjutraj, moralo je biti sredi devetdesetih, sedaj jo pijem ... Res je, a mi, ki smo živeli ob meji, smo svet vseeno razumeli in živeli drugače. To mi je, nemara bolj kot mojemu staršu, postalo jasno mnogo kasneje ...

Slavenka Drakulić je pripadala generaciji intelektualk, ki so v osemdesetih letih vztrajale pri feministični kritiki v državi, v kateri je uradna ideologija trdila, da je žensko vprašanje že rešeno.

Takrat je to še bilo žensko vprašanje.

No, ni bilo. Načele so ga, »čarovnice iz Ria«, temeljito.

Ko je razpad Jugoslavije povzročil val nacionalizmov, je bila ena od najostrejših kritičark etnične mobilizacije in kolektivnih identitet. Seveda je za to plačala visoko ceno. V začetku devetdesetih je bila skupaj z drugimi hrvaškimi intelektualkami javno napadena kot domnevno »nenarodna« in »izdajalska«. Ta izkušnja ni zaznamovala samo njenega življenja, postala je tudi glavna tema opusa, ki ga je gradila.

Žensko telo, bolno telo, starajoče se telo, telo v vojni – to so prizorišča, na katerih zgodovina pušča sledi. Prav zato je njeno pisanje o bolezni tako pomembno. Medtem ko številni avtorji bolezen pretvorijo v metaforo, jo je sama vračala materialnosti.

Če obstaja eno samo vprašanje, ki je skupno skoraj vsem njenim knjigam, je to kako običajni ljudje postanejo udeleženci zgodovine. Ne generali, predsedniki ali ideologi, ampak sosedje, uradniki, matere, delavci. Ta poved je v eksplicitni ali implicitni obliki prisotna v vseh njenih knjigah o vojni na Balkanu, njenih romanih o spominu nanje in ne nazadnje v njenih študijah haaških procesov.

Imela je posebno sposobnost, da je politično nasilje dekonstruirala na gabarite človeka – in zverinskosti v njem.

V delih o vojnih zločincih je ni zanimalo vprašanje pošastnosti, temveč banalnost. Podobno kot Hannah Arendt ji je šlo za trenutek, ko se človek odpove moralni presoji in začne delovati v imenu abstraktnega kolektiva. Njeni portreti obtožencev iz Haaga niso izpisani kot portreti demonov. So portreti ljudi, ki so se priučili živeti tako, da niso nikoli podvomili o lastnih idejah in izvedbi njih v praksi. V življenju. V tujih življenjih.

V lastnem.

Živela je, medtem ko je ustvarjala literarne mojstrovine, življenje ledvične bolnice, in te, kot vemo, preveva posebne sorte tuga. Pri njih se bolečina kmalu spremeni v podnebje, nekaj desetletno, pogosto v dosmrtno. Ne odkrijejo ga nenadoma, priplazi se postopoma, ko bolni, bolna kar naenkrat opazi, da se je pokrajina okoli njega spremenila. Telo, ki je nekoč služilo kot prozorno sredstvo bivanja, postane predmet nenehnega opazovanja: izvidi, številke, kreatinin, kalij, fosfor – besede, ki za zdravega človeka maltene ne predstavljajo nobene teže, pogosto še predpomena ne, pri dializnih bolnikih pa določajo meje mogočega.

Bolezen ledvic Slavenke pri sedemindvajsetih letih ni priklenila zgolj na dializni aparat, temveč jo je priklenila tudi na čas. Takrat se je življenje začelo meriti v intervalih med pregledi, med dializami, med obdobji utrujenosti in kratkimi trenutki olajšanja.

Hah, kronične bolezni so premetene, pri teh prihodnost ni onemogočena, samo skrči se. Postane bolj konkretna, neznosno administrativna.

In bolečina sama ni vedno najhujša. Pogosto je hujša njena bližina. Nje možnost.

Slavenka Drakulić svojega zdravja ni, tako kot vse bolj često vidimo v sodobni kulturi bolečine, predstavljala kot moralno kategorijo – upravičevati svojo utrujenost, odsotnost, nemožnost? Nak.

Bolezen ni metafora. Je golo materialno dejstvo, znotraj katerega celice jasno dajo vedeti, da ne poznajo simbolov. Da jih to preprosto ne zanima.

Zato ni hotela govoriti o bolezni. Lahko pa je o njej pisala.

Nekako je verjela, da bolečina ni nekaj, kar bi plemenitilo človeka. Niti očiščevalo ali razsvetljevalo. Večinoma ga zgolj izčrpava. Verjela je tudi, da bolezen zoži svet.

Življenje pa ga poskuša na novo odpreti.

Tako, na novo in vedno znova, je vstopalo tudi v njeno literaturo. V zmernem amalgamu razmišljanj o telesu, zgodovini in spominu. Telo, ki ga nikoli imela zgolj za biološko dejstvo – ker je bilo politični prostor.

Žensko telo, bolno telo, starajoče se telo, telo v vojni – to so prizorišča, na katerih zgodovina pušča sledi. Prav zato je njeno pisanje o bolezni tako pomembno. Medtem ko številni avtorji bolezen pretvorijo v metaforo, jo je sama vračala materialnosti. Kot golo, razoroženo, skalpirano, razmesarjeno izkušnjo. Z veliko notranjimi šivi.

FOTO: Jure Eržen

Njena najbolj prepoznavna vsebina je skozi desetletja seveda ostajala postsocialistični Balkan in njega ohola tranzicija v kapitalizem. O njem nikoli ni pisala kot nostalgik, še manj kot liberalna zmagovalka.

No, včasih, hočem reči, na začetku.

Razumela je emancipatorni potencial padca komunizma, vendar je med prvimi opozorila tudi na njegov davek na človečnost: izgubo socialne varnosti, razpad skupnosti, triumf potrošništva in nove oblike neenakosti. Njeni eseji o tranziciji so danes dragoceni prav zato, ker se upirajo zmagoslavnim pripovedim, ki nam jih ta čas poskušajo tolmačiti na vse mogoče načine. Skozi poenostavljanje in relativiziranje.

Tako, draga Slavenka.

Do kmalu potem, kajne?

Draga Patricija, baš mi je drago da si se javila, neki se ljudi nikad ne izgube makar se čuju jednom godišnje, si mi nazadnje napisala, in ja, da nosiš svileno ruto, ki sem ti jo podarila pred leti. Moji pripombi, da je žal najbolj dolgočasne barve na svetu, barve garderobe Jackie O. Kennedy, bež, in njenih vsemogočih od erotike in radosti življenja izpraznjenih pastelov, si se gromko nasmejala. Pomembne so ustnice, si rekla. Rdeče ustnice.

Jp. In tvoj smehljaj na njih.

Ko bo prihodnja zgodovina književnosti iskala prostor za Slavenko Drakulić, ne tisti zaprašen, arhivski, jo bo verjetno umestila med velike pričevalce evropskega zatona dvajsetega stoletja.

Toda to ne bo dovolj. Njena dragocenost ne bo v tem, da je dokumentirala neko obdobje. Nazorno in nedvoumno je pokazala, kako se zgodovina vedno znova vpisuje v najbolj intimne plasti življenja.

Bila je ena tistih premišljevalk reči sveta in človeka, ki je jasno vedela – in potem je to tako tudi zapisala –, da politika nikoli ni zgolj abstraktna rabota.

Vedno se konča nekje v telesu posameznika.

Kajti zgodovina se ne samo pripoveduje, tudi uteleša se. Besede niso zgolj pomen, so tudi rana. So glas. So dih. Zato zdaj razumem, zakaj je njeno pisanje name pogosto delovalo kot pogled na prizor po katastrofi: na odru ostane nekaj predmetov, nekaj trupel in vprašanje, ki kriči v gluhoti. Treba ga je začeti izgovarjati na glas.