Slikar svetlobe

Valentin Hodnik je danes pozabljen slikar, a ne v Stari Fužini. »V Stari Fužini je del našega življenja,« pove Bojan Traven, predsednik krajevne skupnosti, ko se sprehajava po kulturnem domu, ki diši po macesnu. »Mi tukaj živimo z njim. Čutimo ga. Njegova sestra Angela Hodnik, ki je živela več kot sto let in je bila tudi najstarejša Bohinjka, je skrbela za njegovo dediščino. Kasneje jo je podarila Gorenjskemu muzeju, v Stari Fužini pa smo se dolgo borili za to, da bi se vsaj njen del spet vrnil domov. V vsaki hiši v Stari Fužini boste našli kakšno reprodukcijo razglednice, ki jo je naslikal, ali koledar z njegovimi podobami. Že zelo dolgo smo se pogovarjali in premišljevali o tem, kako se mu oddolžiti, kako v vasi ustvariti stalno postavitev njegovih del.«