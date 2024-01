Slike iz pozabljene vojne

V nadaljevanju preberite:

Izraelska raziskovalca Ari Heistein in Eliša Stoin sta že leta 2021 opozorila na nevarnost, ki preži na ladjarje na Rdečem morju in v Adenskem zalivu. Hutijevci namreč v celoti nadzorujejo ožino Bab el Mandab. Vrata solz po arabsko. Ta pomemben morski prehod, ki je bil svojčas nevaren za plovbo, od tod tudi to dramatično arabsko ime, je širok le trideset kilometrov. Otok Perim ožino deli na dva plovna kanala, Bab Iskander (Aleksandrova vrata) in Dakt el Majun (široki prehod). Tu nobena ladja ne more biti neopažena. Izraelska raziskovalca sta vlado opozarjala na ta dejstva in možne posledice napadov hutijevcev, toda vse njune pripombe so takrat naletele na gluha ušesa.

Prav neverjetno je, da so Američani in Britanci prejšnji teden, napadi pa se še nadaljujejo, udarili prav po hutijevcih in ne morda po Izraelu, ki je glavni krivec za zdajšnjo pomorsko krizo. Joe Biden je tako postal že četrti ameriški predsednik, po Georgeu Bushu, Baracku Obami in Donaldu Trumpu, ki se je vpletel v jemensko dramo. To gotovo ni bila modra poteza.

Na to opozarja Širin al Adeimi, ameriška profesorica jemenskih korenin na univerzi Michigan. Ta je v pogovoru za radio Democracy Now opozorila, da se bodo napadi na ladje, ki plujejo proti Suezu ali obratno, nehali tisti hip, ko bo Izrael končal vojno proti Gazi in preklical blokado dostave hrane in zdravil Palestincem. Vse, kar počnejo hutijevci, je v skladu s prvim členom konvencije o genocidu, ki države zavezuje, naj storijo vse za preprečitev genocida.

Profesorica hkrati opozarja, da se je ameriški predsednik za vojaško posredovanje v Jemnu odločil brez avtorizacije kongresa. Vojna brez tega soglasja je groba kršitev ameriške ustave. Predsednik namreč nima takšnih pooblastil, saj ni šlo za neposredno grožnjo ZDA. Širin al Adeimi dodaja, da predsednik Biden to seveda dobro ve. Leta 2021 je kritiziral Donalda Trumpa, ker je ta grozil z napadom na Iran, ne da bi se o tem dogovarjal s kongresom. Biden je takrat govoril, da si noben predsednik ne more in ne sme dovoliti, da takšne odločitve sprejema mimo kongresa …