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    Slobodan Šnajder – pisatelj, ki ni hotel pripadati zmagovalcem

    Hrvat. Nemec. Jugoslovan. Komunist. Evropejec. Žrtev. Zmagovalec. Kaj ostane od človeka, ko ga odtrgaš stran od teh besed?
    Tam, kjer je nacionalizem hitel urejevati zgodovino, jo je Slobodan Šnajder hotel zapletati. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Tam, kjer je nacionalizem hitel urejevati zgodovino, jo je Slobodan Šnajder hotel zapletati. FOTO: Dejan Javornik
    Patricija Maličev
    5. 9. 2026 | 05:00
    12:18
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    Svoje bivanje, razmišljanja o svetu, je zapisal dvomu. Eden redkih. Bil je neusmiljen do laži in nežen do človeka. Strašen pisec. Ostaja njegov stavek, ki je postal epitaf nekega časa, ere, naših življenj: »Tako nije moralo biti.«

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    Umrl je pisatelj Slobodan Šnajder

    Slobodana Šnajderja bi bilo napak površno delegirati v predal »hrvaške književnosti«. Njegovo pisanje je bilo uperjeno prav proti takšnim razvrščanjem. Pripadal je prostoru, ki je bil večji od države in manjši od ideologije: srednjeevropskemu in jugoslovanskemu kulturnemu prostoru, tistemu nemirnemu območju prekrivajočih se jezikov, imperijev, vojn in spominov, kjer identiteta nikoli ni mogla biti tako čista, kot so pozneje od nje zahtevali nacionalni ideologi. Bil je pisatelj prostora, ne mej.

    Meja se mu je nekako vedno zdela – sumljiva. Nemara tudi zato, ker je izhajal iz generacije, ki je (še) lahko razumela jugoslovansko kulturo kot sistem komunikacije in ne kot seštevek nacionalnih književnosti. Zagreb, Beograd, Ljubljana in Sarajevo, če ostanem pri njih, zanj niso bili štiri hermetične kulturne enote, temveč točke istega, notranje konfliktnega prostora, v katerem je dokaj dosledno sledil metodi dvoma. Šnajder je, podobno kot Igor Mandić, od Krleže podedoval nekaj pomembnejšega od sloga: nezaupanje do nacionalnega samozadovoljstva – ni bilo toliko pomembno vprašanje, kdo smo, temveč predvsem, kaj smo pripravljeni storiti, da bi lahko verjeli v zgodbo o tem, kdo smo?

    Iz tega vprašanja je zrasel tudi njegov Hrvatski Faust. Kaj se zgodi z velikim evropskim tekstom, ko si ga prisvoji fašistična država? Kaj se zgodi z igralcem, ko mora igrati pred oblastjo, ki od umetnosti ne zahteva resnice, temveč pokorno uslužnost? In kaj se zgodi s kulturo, ko narod od nje zahteva, naj dokaže svojo nacionalno čistost?

    Njegov spor s hrvaškim nacionalizmom v devetdesetih ni bil nekaj naključnega, kot je takrat kdo od priložnostnih pisunov znal muksniti; bil je vpisan globoko v njegovo poetiko.

    FOTO: Dejan Javornik
    FOTO: Dejan Javornik

    Tam, kjer je nacionalizem hitel urejevati zgodovino, jo je Šnajder hotel zapletati. Nacionalizem je potreboval »čiste« prednike, nedvoumne žrtve, jasne sovražnike in jasne meje, Šnajder pa je vanje vnašal dvom. Ha! Kdo je bil na kateri strani? Kdaj je zamenjal stran? Kdo je postal žrtev, potem ko je poprej bil zločinec? Kdo je odšel? Kdo se je vrnil?

    To niso vprašanja, ki bi jih nacionalna mitologija posebej marala. V času, ko je nova hrvaška država potrebovala tudi novo preteklost, ni hotel sodelovati pri njenem lektoriranju. Postal je moteč. Ni sprejel preproste enačbe, po kateri naj bi bila Jugoslavija samo zgodovinska zmota, antifašizem ideološka zadrega, hrvaška zgodovina pa dolga priprava na trenutek šahovnične nacionalne države. Še manj je sprejel rehabilitacijo simbolnega inventarja NDH. Toda njegova kritika nacionalizma ni izvirala iz sovraštva do Hrvaške. Prav nasprotno. Šnajder je pripadal tisti danes skoraj izginuli vrsti intelektualcev, ki so menili, da se pripadnost lastni kulturi dokazuje predvsem tako, da ji poveš tisto, česar o sebi noče slišati. Domovine ni treba ljubiti tako, da ji lažeš. V tem je bil izrazito krleževski. Spet. In tudi jugoslovanski.

    Ne v banalnem smislu nostalgije za državo, ki je ni več, temveč v globljem kulturnem smislu: človeka ni mogoče razumeti samo znotraj ene nacionalne pripovedi. Preveč jezikov je govorilo skozi njegove prednike, preveč vojsk je šlo čez isto dvorišče, prevečkrat se je ista meja premaknila čez istega človeka. Šnajderjev svet je zato svet ljudi, ki jim zgodovina spreminja državljanstva hitreje, kot lahko sami spremenijo življenje. To postane veličastno jasno v Dobi mjedi. Tam družinska genealogija ni več zasebna stvar. Družina postane zemljevid Evrope. Nemci, Hrvaška, Galicija, Slavonija, vojne, migracije, fašizem, komunizem, Jugoslavija; zgodovina ne stoji za liki, ampak vstopa v njihove hiše, postelje, poroke, priimke in telesa. Človek misli, da ima biografijo, zgodovina pa mu z lažno mehko andahtjo razloži, da ima geografijo.

    In v tem je bil Šnajder srednjeevropski pisatelj v najbolj plemenitem pomenu besede. Ne srednjeevropski zaradi habsburških kavarn, cesarske nostalgije in razglednic starega Zagreba, ampak zaradi izkušnje nestabilnosti. Njegova Srednja Evropa ni v ničemer sentimentalna, je območje, kjer je mogoče zjutraj govoriti isti jezik kot včeraj, zvečer pa ugotoviti, da se ta jezik zdaj imenuje drugače.

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    Slobodan Šnajder: Kdaj je oblast spoznala, da svoboda prinaša tveganje

    Izginjanje to je bila Šnajderjeva reč. Naslov Enciklopedija izgubljenog vremena bi lahko skoraj stal nad njegovim celotnim opusom. Pisanje je bilo zanj nekakšna protienciklopedija uradne zgodovine. Bil je mnenja, da uradna zgodovina s šolskim priborom beleži datume in kralje, predsednike, vojne, meje in zmage. Če količkaj pomočimo nos v njegovo delo, postane jasno, da je sam izpisoval nje posledice. »Kaj se je zgodilo človeku, potem ko je bila meja premaknjena? Kaj se je zgodilo ženski, potem ko se je vojna končala? Kaj se je zgodilo otroku, potem ko je njegov oče izbral napačno stran? Kaj se je zgodilo jeziku? Kaj se je zgodilo spominu? Kaj se je zgodilo ljubezni?«

    Doba mjedi zame ostaja eden boljših evropskih romanov prav zato, ker razkriva nekaj, kar Evropa o sebi zelo rada pozablja: da ni nastala samo iz razsvetljenstva, demokracije, Beethovna, Goetheja in človekovih pravic. Nastala je tudi iz deportacij. Taborišč. Kolaboracije. Etničnega čiščenja. Iz ljudi, ki so čez noč postali nezaželeni v mestu, v katerem so njihove družine živele stoletja. Evropa je izjemno nadarjena za spominjanje svojih vrednot in nekoliko manj za spominjanje njihovega nasprotja. Šnajder jo je silil, da se spominja obojega. Zato njegova literatura ni literatura identitete. Oh, kje pa! Je literatura proti identiteti, kadar identiteta postane zaprta tvorba – zapor. Nikoli mu ni šlo za vprašanje: »Kdo sem?« Ne. »Kdo zahteva, da sem samo to?« To pa!

    Hrvat. Nemec. Jugoslovan. Komunist. Evropejec. Žrtev. Zmagovalec.

    Kaj ostane od človeka, ko ga odtrgaš stran od teh besed? Šnajder ni ponujal lahkega odgovora. Morda je zato nekaj skoraj obscenega v tem, da ga bodo zdaj začeli spreminjati v »velikega hrvaškega pisatelja«. Seveda je bil velik. Toda previdno s pridevnikom »hrvaški« – rotim, če je v meni še vedno tista ¼ hrvaške krvi?! – previdno!

    Ne zato, ker ne bi bil njegov, ampak zato, ker je vse življenje opozarjal, kako hitro lahko svojilni zaimek postane orožje. Naš pisatelj. Naša kultura. Naša zgodovina. Naši mrtvi. In potem, skoraj neopazno: njihovi. Ves čas je pisal proti takšni slovnici. Proti svetu, v katerem moraš najprej povedati, kdo si, da bi drugi vedeli, koliko je vredno tvoje trpljenje. V tem oziru je njegov politični testament razgrnjen čez ves njegov opus. Od Kamova do Fausta, od vojn devetdesetih do Dobe mjedi in Anđela nestajanja ponavlja isto, da ne gre verjeti zgodovini, kadar začne govoriti preveč tekoče. Ali državi, kadar začne tolmačiti, kateri mrtvi so vaši. In predvsem ne kulturi, kadar se preveč udobno namesti ob oblasti.

    Književnost je rad opazoval skozi premike kulturnih modelov, skozi prostore, v katerih se literatura upira uradnemu jeziku kulture. In tako nekako je tudi pisal: nezaupljiv do središča, kadar je središče začelo govoriti v imenu vseh.

    O zgodovini ni pisal zato, ker bi ga zanimala preteklost. O njej je pisal zato, ker je predobro vedel, da preteklost nikoli ne ostane tam, kamor smo jo pokopali. Vrne se. V jeziku. V priimku. V družinski fotografiji. V gledališču. V telesu. V človeku, ki se nekega jutra zbudi in odkrije, da se ni premaknil nikamor, meja pa je čez noč prešla čez njega in mu določila novo narodnost, nove sovražnike in, če ima posebno zgodovinsko smolo, tudi novo krivdo.

    Njegovo levičarstvo, ki so mu ga tolikokrat očitali, je izviralo iz istega nezaupanja. Ni bil salonska poza in tudi ne kakšna slepa obramba nekdanjega sistema. Njegov antifašizem je bil očiščen ceremoniala – in bil je do kraja eksistencialen: pomenil je zavrnitev ideje, da ima kolektiv pravico človeka reducirati na njegovo kri, ime, narod ali poreklo. V tem smislu je bil njegov svetovni nazor presenetljivo preprost. Na strani človeka proti abstrakciji. Na strani dvoma proti paroli. Zato je imel težave z nacionalisti, ki so od njega zahtevali, da narodnemu ogledalu nekoliko – oh, čim bolj! – popravi svetlobo. Šnajder pa je ogledalo obrnil tako, da so se jasno videle tudi brazgotine. In tu nekje je njegova književnost postala in ostala literatura poražencev, izseljencev, napačno rojenih, ideološko nezanesljivih, zgodovinsko prepoznih in nacionalno ne dovolj čistih ljudi. Vedel je, da imajo zmagovalci že arhive, spomenike in državne praznike.

    Poražencem pa ostane literatura. Zato, ponavljam, nekoliko patetično repetiram, da je ob Šnajderjevi smrti nekoliko preplitko reči, da je umrl veliki hrvaški pisatelj. No, seveda je bil ... Toda bil je tudi jugoslovanski pisatelj po izkušnji, srednjeevropski po zgodovinski zavesti, evropski po horizontu in krleževski po nezaupanju. Predvsem pa je bil pisatelj tistega nevarnega prostora med dvema zastavama, kamor nacionalne zgodovine najraje ne gledajo. Tam je stal skoraj vse življenje. In spraševal: Kaj pa človek? Kaj pa človek?!

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