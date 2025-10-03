Slovenci imamo veliko doktorjev znanosti – a brez načrta, kaj z njimi početi

V nadaljevanju preberite:

V enem od poletnih komentarjev je bilo v Sobotni prilogi zapisano: »So se ustanovitelji države borili za to, da imamo največjo gostoto doktorjev na svetu? Ne, niso se. A nenačrtovani dosežek je razlog za optimizem.« V tem stavku se skriva resnica, ki je hkrati tolažilna in skrb vzbujajoča: Slovenci smo narod z veliko doktorji znanosti – a tudi narod brez jasnega načrta, kaj naj z njimi sploh počnemo.

Jedro zgodbe se začne pri programu mladih raziskovalcev, ki že desetletja deluje kot glavni mehanizem za ustvarjanje raziskovalnega kadra v Sloveniji.