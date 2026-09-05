Slovenija brez razvojnega modela: čas za nov nacionalni dogovor se izteka

Geopolitika in geoekonomika skupaj s tehnologijo intenzivno preoblikujeta svet. Temu se je treba hitro prilagoditi z odpornostjo in modrostjo, če še želimo biti svobodni in suvereni. Svoboda in suverenost sta namreč še vedno najboljši osnovi domačega in mednarodnega delovanja ter preživetja, zlasti malih narodov. Zato je zelo tvegano, če se na nove trende in razmere ne odzovemo pravočasno, ampak samo čakamo, da nas drugi vodijo, uporabijo in tudi izrabijo. Slovenija že leta nima celovite, novim razmeram prilagojene, realne razvojne strategije, ki bi bila sprejemljiva za večino deležnikov in odločevalcev – in tako tudi dejansko izvedljiva. Še pomembneje je, da že dvajset let nima jasnega in splošno znanega razvojnega modela, ki bi določal skupne prioritete in smeri v tem stoletju. Stari ...