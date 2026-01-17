Slovenija hoče petzvezdična doživetja brez petzvezdičnih hotelov

Če kot država še verjamemo v turizem kot eno od pomembnih gospodarskih panog, je treba povedati naravnost: temelj razvoja so prometna infrastruktura, da je v kak kraj mogoče priti, in hoteli, da je v njih ob koncu dneva mogoče prespati. Doživetje s petimi zvezdicami je mogoče samo v hotelu s petimi zvezdicami.

Studio Marketing je leta 1983 zagnal prelomno akcijo Slovenija, moja dežela, ki je dala za tiste čase supermoderno vizualno podlago prebujajoči se slovenski identiteti in občutku drugačnosti znotraj Jugoslavije. V filmskem jeziku je pokazala, kam nas vodi kolektivna ambicija in da smo v resnici vseskozi že tam. Šlo je za nepredstavljiv pospešek samozavesti, ki je postavil trdne temelje in močno olajšal delo pisateljem in filozofom, peščici disidentov ter množici alternativcev, novinarjev, ZSMS-jevcev in drugih osamosvojiteljev, saj je v ogledalo Slovencev naslikala nekaj, česar v resnici še ni bilo. A vsi smo kar nenadoma vedeli, kako naj bi bilo to videti. Demonstracija neslutene moči kreativne vizije je bila to, pitijska prerokba, ki je bila kot masten pljunek povlečena iz pete nekaj pravih duš in obenem celotnega naroda.