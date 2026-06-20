Slovenija ima talent – nahrbtnik, ustava in zvočni top v enem šovu

Žirantu Borutu P. so se uresničile tisočletne sanje, čarovniški trik z žaganjem Anžeta L. se je zaradi tehničnih težav ponesrečil.

»Proti koncu politične kariere, kjer sem moral biti discipliniran, ujet v pravila in običaje, bo tukaj dovoljeno tokrat malo več tistega, kar vidim kot radost življenja – la joie de vivre.« Borut Pahor, bodoči žirant oddaje Slovenija ima talent, 24ur.com, 3. april 2026 Borut P. globoko vdihne, prešteje do pet in odpre oči. Njegova življenjska želja se končno uresničuje – postal je žirant najbolj gledanega spektakla vseh slovenskih televizij. Poleg njega to pomembno funkcijo tokrat prevzemajo še Alya, Nuška D. in Lado B. Uvodni napev izzveni, reflektorji se usmerijo nanj. In tri in dve in ena: »V živo smooooooo!!!« Melani M. in Sašo S. kot voditelja naravnost blestita, napetost je na vrhuncu, še preden na oder stopi prvi tekmovalec. Zdaj gre končno zares! Po uvodnem pozdravu voditeljice in ...