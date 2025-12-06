Slovenija in UI: ali nakup komercialnih orodij ogroža našo suverenost?

Zakaj državno financiran dostop do komercialne UI odpira tveganja za suverenost, avtorske pravice in varstvo podatkov.

»Namen razpisa je, da vsakomur omogočimo brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence (UI),« so mediji povzemali sporočilo predsednika vlade, ki je poudaril, da bo Slovenija prva država, ki bo podpisala takšno pogodbo. Ali se res razmišlja o čem takšnem? Prejšnji teden je minister za znanost v uvodnih nagovorih pred domačim in tujim občinstvom najprej na konferenci Znanost v diplomaciji, potem pa še na Dnevu odprte znanosti, kjer smo poslušali predstavitve o velikih investicijah EU v infrastrukturo, ki je ključna za grajenje umetne inteligence (UI), razlagal, da bo Slovenija prva država, ki bo vsem državljanom zagotovila dostop do orodij UI. To naj bi bilo zagotovljeno na pravno varen in z zakonodajo skladen način. Strokovnjaki so v predstavitvah poudarjali, da je za suveren ...