Slovenija se bo morala znova zagovarjati v Strasbourgu

V nadaljevanju preberite:

Naj ob tej, zame razveseljivi novici, da bo o tem, kako Slovenija rešuje probleme izbrisanih, ponovno odločalo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu, vendarle začnem s skeptičnim vprašanjem: kdo bo zmagal tokrat – pravo ali politika?

Ko je o tem Veliki senat ESČP odločal prvič (v letih 2012 in 2013) – po polovičarski sodbi »malega« senata leta 2010, ki si v vprašanje odškodnin še ni upal ugrizniti – je bila to seveda velika zmaga prava (človekovih pravic) nad politiko. Takrat je Veliki senat ESČP Sloveniji s t. i. pilotno sodbo povedal: pravice izbrisanih ste hudo kršili, šestim od njih smo zadoščenje (moralno in materialno) dali že mi, vsem drugim pa morate v skladu z našo sodbo to zagotoviti vi sami.