Slovenija sedi na milijardah v tujini, a doma nima stanovanj, železnic ...

Meglene ideje o privabljanju tujih investicij niso rešitev. Naštevanje napak preteklih vlad ni rešitev. Trditve, da je razvoj pogojen zgolj z novimi davčnimi olajšavami in subvencijami, niso rešitev. Država, ki ustvarja sistemske presežke in kopiči premoženje, še vedno razpravlja, kot da je na robu siromaštva. Podatki takšne mentalitete ne dopuščajo. V razpravah o gospodarstvu se pogosto pojavljajo ocene, da temeljni problem države ni toliko pomanjkanje kapitala kot nezmožnost njegovega aktiviranja za razvojne namene. Premalo je investicij, premalo razvojnih projektov, premalo denarja za stanovanja, železnice, energetiko, raziskave ali zdravstvo. Premalo naj bi bilo takih ali drugačnih spodbud. Preobrazba slovenskega modela Če pogledamo obdobje zadnjih treh desetletij in pol, postane ...