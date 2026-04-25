Slovenija v kolonah, sosedi na vlaku: zakaj JPP pri nas še vedno caplja

Vlak namesto čakanja: zakaj je slovenska prometna politika zaostala v prejšnjem stoletju.

Na avstrijskem Štajerskem so ponudbo javnega potniškega prometa na železnicah sprva povečali na obstoječi infrastrukturi z bolj učinkovito organizacijo prometa, šele nato so se posvetili investicijam. FOTO: Harald Eisenberger/Avstrijske zvezne železnice

V slovenskem prostoru prevladuje prepričanje, da razpršena poselitev in razgiban relief omejujeta možnosti vzpostavitve učinkovitega javnega potniškega prometa, predvsem železnic. Primeri iz tujine, tudi iz bližnje avstrijske Štajerske, kjer so prostorske in demografske razmere primerljive s slovenskimi, to stališče prepričljivo ovržejo. Avstrijska Štajerska je v zadnjih dveh desetletjih oblikovala sodoben sistem regionalnega železniškega potniškega prometa brez velikih vlaganj v infrastrukturo. Uspeh je rezultat strateškega načrtovanja prometa in preroda javnega potniškega prometa (JPP) pod vodstvom deželne vlade. Tudi primeri iz drugih držav nakazujejo, da sta premišljeno načrtovanje in politična odločnost omogočila hitro in korenito izboljšanje JPP, s tem pa večjo dostopnost za ...